Um im Notfall das richtige Mittel zur Hand zu haben, sollte man sich rechtzeitig vor den Feiertagen an die Apotheke vor Ort wenden. Dort wird man gut beraten und alle Medikamente und freiverkäuflichen Arzneien können auf Wechselwirkungen überprüft werden. Nicht vergessen: Auch wer regelmäßig Medikamente einnehmen muss, sollte rechtzeitig kontrollieren, ob der Vorrat noch über den Jahreswechsel reicht und ob kein Haltbarkeitsdatum abgelaufen ist.

Sollte es dennoch zu einem dringenden Notfall kommen, haben Apotheken in der Nähe rund um die Uhr Bereitschaft. Hier sollte man sich im vorab informieren, welche Apotheken auch an den Feiertagen und zum Jahreswechsel geöffnet haben. Die nächstgelegene Notdienstapotheke findet man hier. Per Mobiltelefon kann man bundesweit ohne Vorwahl die 22 8 33 anrufen. Von zu Hause aus können Patienten kostenfrei die Festnetznummer 0800 00 22 8 33 wählen.