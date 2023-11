Quitten haben viele gesunde Inhaltsstoffe, die der Haut Gutes tun: Vitamin C schützt die Zellen vor freien Radikalen und Hautalterung, Zink fördert die Wundheilung, wirkt antibakteriell und antientzündlich. Eisen ist wichtig für die Feuchtigkeitsspeicher und hilft so bei trockener Haut. Die enthaltenen Schleimstoffe wirken reizlindernd und hautpflegend. Das in der Schale enthaltene Wachs legt sich wie ein Schutzfilm über die Haut und verhindert Austrocknung.