Laser: Dieses Verfahren ist etwas weniger invasiv als das Stripping. Bei der Lasertherapie wird der Laser mit einem Katheter durch die Vene bis an die Leiste geführt. Beim Zurückziehen erhitzt der Laser die Venenwand so stark, dass das Gefäß schrumpft und sich mit der Zeit auflöst. Eine Studie an elf verschiedenen Zentren in Großbritannien (2019) zeigte: Stripping und Laser schneiden fünf Jahre nach dem Eingriff in etwa gleich gut ab. Es gibt auch beim Laser keine vermehrten Komplikationen oder Beschwerden.