Rat vom Arzt Was die Leber krank macht und was ihr hilft

So viel Alkohol ist erlaubt Faustregel bei Männern: Höchstens zwei kleine Bier oder ein großes Glas Wein pro Tag. Frauen sollten nicht mehr als die Hälfte dieser Menge trinken, also höchstens ein kleines Bier oder ein kleines Glas Wein.

Die Leber ist auch Infektionsrisiken ausgesetzt: Hepatitis (= Leberentzündung). Die Hepatitis-Viren nisten sich in den Leberzellen ein und verursachen Entzündungen. Einige Formen heilen aus, andere können in einen chronischen Verlauf mit Entwicklung einer Zirrhose übergehen.

Allgemein kann man bei Hepatitis B, D und C sagen, dass die Erkrankung auf Blut-Blut-Kontakte zurückzuführen ist. Bei der Hepatitis B vor allem durch Geschlechtsverkehr bzw. durch Übertragung von der Mutter auf das Kind (Asien, Afrika), bei der Hepatitis C heutzutage vor allem durch unhygienische Injektionspraktiken, Drogenkonsum und seltener auch Geschlechtsverkehr.

"Cook it, peel it or forget it" ("Abkochen, schälen oder die Finger davon lassen!"): Das strikte Einhalten dieser Regel kann das Infektionsrisiko erheblich herabsetzen. Das heißt: Ungekochte Nahrungsmittel und ungeschältes Obst sollten unbedingt vermieden werden. Obwohl Hepatitis der Formen A und E auch einen schweren Verlauf nehmen kann, heilt sie in der Regel aus. Gegen Hepatitis A kann man sich durch eine entsprechende Impfung schützen.