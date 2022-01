Nichtstun ist in unserer Kultur verpönt, in der asiatischen hingegen nicht. Ein chinesisches Sprichwort lautet: Beim nichts machen, bleibt nichts ungemacht. Das passt nicht wirklich in unsere Gesellschaft, in der es ja meist heißt: Wer rastet, der rostet. Langweile klingt irgendwie negativ. Sobald sie aufkommt, überlegt man: Was könnte ich als Nächstes anstellen?