Gert-Peter Brüggemann: Wenn wir Laufschuhe anprobieren, sollten die Zehen im Stand etwa 1-1,5 cm Platz im Schuh nach vorne haben, also ungefähr eine Daumenbreite. Das hat zwei Gründe: Zum einen steigt die Durchblutung in den Füßen bei stärkerer Belastung wie beim Laufen an, sodass die Füße beim Laufen anschwellen – insbesondere bei längeren Distanzen. Zum anderen ist der Freiraum auch aus technischer Sicht nötig. So wird beim Abrollen durch die "Biegung" die dem Fuß zugewandte Sohle gestaucht und damit kürzer, während die äußeren Teile der Sohle gedehnt werden. Damit die Zehen beim Laufen nun nicht an der Zehenkappe anstoßen, muss der Schuh entsprechend länger gewählt werden.