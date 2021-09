Servicestunde | 27.09.2021 Lebensmittelklarheit - das Portal, das Verbrauchern hilft

Vor zehn Jahren ging das vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) geförderte Internetportal Lebensmittelklarheit.de an den Start. Seitdem melden Verbraucher dort Produkte und Werbebotschaften, von denen sie sich in die Irre geführt sehen. In der MDR THÜRINGEN Servicestunde am Montag stellen wir das Portal vor und erfahren u.a. auch, was "Ohne geschmacksverstärkende Zusatzstoffe" und "Ohne künstliche Aromen" tatsächlich bedeutet.