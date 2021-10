Es genügen wenige Krümel Weizenbrot. Dann flammt die Entzündung in der Darmschleimhaut wieder auf. Bei Menschen mit Zöliakie reagiert das Immunsystem heftig auf das Weizen-Eiweiß Gluten. Ein Gemisch aus Proteinen, das vor allem im Weizen, aber auch in anderen Getreidesorten vorkommt.

Gluten gibt dem Brotteig Halt und macht ihn luftig. Doch für Menschen mit Zöliakie macht der Stoff ein normales Leben fast unmöglich. Oberstes Gebot – keine Lebensmittel essen, die Gluten enthalten! Dabei ist es gar nicht so einfach, Gluten aus dem Wege zu gehen. Denn Weizen-Bestandteile finden sich nicht nur in Brot und Kuchen. Sie verstecken sich auch in vielen anderen verarbeiteten Lebensmitteln. Selbst in manchen Medikamenten ist Gluten enthalten.