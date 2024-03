Wie bei einer Batterie: Man weiß, es geht was raus und es kommt wieder was rein. Und wenn ich heute noch den großen Wochenendeinkauf geplant habe und feststelle, meine Energie wird dafür nicht ausreichen, muss man Strategien entwickeln, um das dann etwas abzumildern. Also priorisieren: nur das Einkaufen, was heute notwendig ist, vielleicht auch mal delegieren. Das sind Strategien, die wir den Post-Covid-Patienten auch beibringen, um Symptomverschlechterung zu vermeiden.