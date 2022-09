Da in den letzten Jahren die Resistenzen gegen Antibiotika immer mehr zugenommen haben, wurde in der neuen Behandlungs-Leitlinie nachjustiert. Betroffene sollen jetzt mindestens zehn Tage vier Medikamente bekommen: "Wir wenden die sogenannte Quadrupeltherapie an. Sie besteht aus zwei Antibiotika, einem Säureblocker und einem Bismut-Kalium-Salz", erklärt Dr. Greinert. Damit lassen sich die meisten Fälle aktuell gut behandeln.