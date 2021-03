Hautärztin gibt Tipps Hautprobleme durchs Maske tragen – was hilft?

Leider haben wir keine Wahl, die Maske müssen wir nun mal alle in bestimmten Situationen am Tag tragen. Je nach Beruf oder täglichen Aktionen, kann da eine ordentliche Anzahl an Stunden zusammenkommen. Das Ergebnis zeigt sich dann meist am Abend im Spiegel. Die Haut ist gerötet, pickeliger und vielleicht auch schuppiger als ohne Maske und kann jucken. Was also tun? Hautärztin Simone Baumann gibt Tipps.