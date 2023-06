Die Arzneimittelversorgung bleibt auch am bundesweiten Protesttag am 14. Juni gesichert. Medikamente werden in den Apotheken-Notdiensten zu haben sein. Wer nicht unbedingt am 14. Juni Medikamente braucht, umgeht Stress, indem er sich am Dienstag oder Donnerstag damit versorgt. So lautet etwa auch die Empfehlung des Landesapothekerverbandes Sachsen-Anhalt (LAV) auf seiner Homepage: "Der LAV empfiehlt Patienten, Medikamente vorausschauend an anderen Tagen zu besorgen und Fragen an Mitarbeitende von Apotheken vor oder nach dem Protesttag zu klären."