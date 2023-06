Die Arzneimittelversorgung bleibt auch am bundesweiten Protesttag am 14. Juni gesichert. Medikamente werden in den Apotheken-Notdiensten zu haben sein. Wer nicht unbedingt am 14. Juni Medikamente braucht, umgeht Stress, indem er sich am Donnerstag damit versorgt. So lautete etwa auch die Empfehlung des Landesapothekerverbandes Sachsen-Anhalt (LAV) auf seiner Homepage: "Der LAV empfiehlt Patienten, Medikamente vorausschauend an anderen Tagen zu besorgen und Fragen an Mitarbeitende von Apotheken vor oder nach dem Protesttag zu klären."