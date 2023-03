Eine Hauptursache für medizinische Unterschiede bei den Geschlechtern liegt im Hormonhaushalt, der das Herz-Kreislaufsystem, den Stoffwechsel und viele andere Abläufe im Körper beeinflusst. So haben Frauen einen höheren Anteil an Fettgewebe, Männer dafür mehr Muskeln und Wasser. Je nachdem, ob Medikamente eher fett- oder wasserlöslich sind, werden Wirkstoffe unterschiedlich schnell ins Gewebe abgegeben. So verbleiben sie über längere oder kürzere Zeit im Körper - und das kann zu einer Über- oder Unterdosierung führen.