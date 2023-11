Selbst freiverkäufliche Schmerzmittel wie Ibuprofen oder Paracetamol können gravierende Nebenwirkungen haben. So sollte man sich auch bei freiverkäuflichen Medikamenten an die Dosierungsanleitung zu halten. Insbesondere bei Paracetamol ist das nicht immer ganz leicht. Es ist wie auch Ibuprofen in vielen Kombinationspräparaten enthalten - wie etwa Paracetamol in Grippostad, DoreGrippin oder WickMediNait oder Ibuprofen in Boxagrippal, RatioGrippal oder Wick DuoGrippal.

Vorsicht bei Kombi-Präparaten Wer zu Kombi-Präparaten noch den Wirkstoff "pur" einnimmt, überschreitet schnell die zulässige Tages-Höchstdosis. Wem das nur einmal passiert, dem drohen nicht gleich irreversible Schäden, doch bei Dauergebrauch kann auch das vermeintlich harmlose Paracetamol die Leber nachhaltig schädigen.

Viele greifen am liebsten zu pflanzlichen Mitteln, in der Meinung, dass pflanzlich zugleich auch schonend ist. Doch das muss nicht so sein. So können z. B. sehr beliebte abwehrstärkende Mittel mit Pelargonium-Extrakten zu Leberschädigungen führen.

Die Pelargonie ist eine Geranienart, die ursprünglich aus Afrika stammt. Ihr Wurzelextrakt wurde dort traditionell zur Behandlung bei Bronchitis verwendet. Heutzutage ist er in Mitteln wie Umckaloabo, Pelaysa oder Pelargonium-Ratiopharm enthalten. Nur wenige Patienten vertragen dieses pflanzliche Mittel nicht. Doch, weil es hin und wieder Mal Betroffene gibt, deren Leber heftig auf den Wirkstoff Pelargonium reagiert, steht die möglicherweise hepatoxische Wirkung unter den Nebenwirkungen im Beipackzettel.

Bildrechte: MDR/Teresa Herlitzius

Auch ein anderer Pflanzenwirkstoff steht im Verdacht in zu hohen Dosen die Leber zu schädigen: das Schöllkraut. Es wird in der Naturmedizin unter anderem zur Behandlung von Warzen und bei Magen- und Darm-Beschwerden verwendet. Auch heute findet es noch in Kombinationsprodukten Verwendung. Das Bundesinstitut für Arzneimittel hat 2008 die Tagesdosierung auf maximal 2,5 mg Gesamtalkaloide beschränkt. Das Schweizer Heilmittelinstitut Swiss Medic warnt daher Patienten mit bestehenden Lebererkrankungen oder solche, die noch weitere Medikamente einnehmen, vor der Einnahme von Schöllkraut.

Bildrechte: IMAGO / Steffen Schellhorn

Gerade ältere Patienten müssen häufig mehrere Medikamente am Tag nehmen. Dabei vertragen sich längst nicht alle Wirkstoffe miteinander. Manche verstärken sich, andere blockieren sich oder aber sie reagieren auf ungewollte Weise miteinander. Um dem vorzubeugen, gibt es seit 2016 den bundeseinheitlichen Medikationsplan. Darauf werden in der Hausarztpraxis alle Medikamente vermerkt, die der Patient einnimmt sowie die Angaben, wie die Mittel eingenommen werden sollen.

Man sollte möglichst auch die freigekauften Medikamente darauf eintragen, denn auch diese können mit den anderen Mitteln reagieren. Auf dem Medikationsplan ist auch vermerkt, wann die Medikamente eingenommen werden sollen.

Medikationsplan erstellen lassen