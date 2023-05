Friedemann Schmidt: Wenn ich mir den klassischen Patienten anschaue, würde ich als erstes dazu raten, Nahrungsergänzungsmittel wegzulassen. Vitamine, obskure Kräuter – die sind in der Regel ohne Schaden absetzbar. Als nächstes sollte man eine eventuelle Selbstmedikation überprüfen: Warum kauft sich jemand zusätzlich Schmerzmittel, wenn er vom Arzt welche verschrieben bekommen hat? Da lässt sich vielleicht etwas optimieren. Tatsächlich kann man in bestimmten Arzneimittelgruppen leichter reduzieren als in anderen. Ob das sinnvoll ist, hängt aber stark davon ab, was man erreichen möchte.

Was bereitet dem Patienten am meisten Probleme? In den allermeisten Fällen, vor allem bei alten Patienten, ist es der Schmerz, der das Alltagsleben beeinträchtigt. Da würde man natürlich nicht das Schmerzmittel weglassen. Bei sehr alten Patienten würde man eher hinterfragen, ob Mittel zur Blutdrucksenkung oder Fettstoffwechselbeeinflussung noch sein müssen. Die Frage muss der Mensch erst mal für sich beantworten: Quält mich der Schmerz, quält mich die Schlaflosigkeit, quälen mich Schwindel oder Schwäche? Was beeinträchtigt mich am meisten, womit kann ich unter Umständen leben? Daran kann der Arzt die Medikation ausrichten.