Hörer machen Programm Warum viele Mythen über die Mikrowelle falsch sind

Hauptinhalt

In vielen Haushalten und auch in Büros steht sie, zum schnellen Aufwärmen verschiedenster Speisen: die Mikrowelle. Erfunden wurde sie vor über 70 Jahren und genauso alt sind wohl auch die Mythen rund um diesen wuchtigen Metallkasten. Die Strahlung etwa sei ungesund oder, so hat es auch MDR-AKTUELL-Hörerin Grit Lippmann aus Eppendorf bei Freiberg schon in ihrem Bekanntenkreis gehört: Essen aus der Mikrowelle sei total tot, also frei von Vitaminen und Nährstoffen. Was ist dran?