Auch wenn Pflanzen auf andere Art Milch "geben" als Tiere, werden diese trüben Emulsionen ebenfalls als Milch bezeichnet. In Deutschland darf Pflanzenmilch seit mehr als 30 Jahren verkauft werden, ist aber immer noch ein Nischen-Produkt.

Aber das ist noch lange nicht alles, was die Pflanzen zu bieten haben. Eine genauere Untersuchung von Wissenschaftlern in drei Regionen, nämlich in USA, Australien und Westeuropa, ergab die erstaunliche Anzahl von 148 Milch-Varianten im Handel.



49 Milchersatzprodukte entstanden dabei laut Hanke auf Basis von Samen und Nüssen, 38 auf Basis von Getreide, bei 36 waren Hülsenfrüchte die Grundlage, bei 10 die Kokosnuss. Dazu kamen noch 15 Mischvarianten. Die Varianten gibt es hier im Überblick.