Kein anderes Lebensmittel enthält so viel Calcium wie Kuhmilch oder Kuhmilchprodukte. Auch der Anteil an Proteinen, Folsäure, Jod, Magnesium, Zink sowie vielen Vitaminen ist hoch. Das Eiweiß in der Kuhmilch ist dabei so optimal zusammengesetzt, dass es einfach in körpereigenes Eiweiß umgebaut werden kann.