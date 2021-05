Moortherapie Heilen mit der Kraft der Erde

Die klassische Anwendung erfolgt, je nach Krankheitsbild, in Form von Halbbädern, Vollbädern, Packungen, Moorkneten, teils auch als Trinkmoor bzw. in vaginalen Applikationen. In Deutschland gibt es derzeit 61 anerkannte Heilbäder bzw. Kurorte, in denen man sich einer stationären Moortherapie unterziehen kann, darunter Bad Elster, Bad Schmiedeberg, Bad Doberan, Bad Düben, Bad Klosterlausnitz oder Bad Gottleuba-Berggießhübel.