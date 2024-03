Relativ viel Vitamin D ist etwa in fettigen Seefischen und in Eiern enthalten. Der Vitamin-D-Gehalt in Nahrungsmitteln generell ist aber so gering, dass der Bedarf nicht über das Essen gedeckt werden kann. Ohne ausreichend Sonne zu tanken, oder wenn nötig, über die Einnahme von Ersatzprodukten, ist das nicht zu machen.