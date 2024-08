Bei Proteinen denken die meisten Menschen an Wurst und Käse. Doch auch unter pflanzlichen Nahrungsmitteln findet man Eiweißbomben: Kürbiskerne enthalten beispielsweise auf 100 Gramm bis zu 40 Gramm Protein – doppelt so viel wie Käse. Auch Samen und Saaten sind nicht zu unterschätzen. Nicole Lins empfiehlt besonders Hanfsamen: "Wenn Sie einen Joghurt oder Quark zwischendurch essen möchten, dann können Sie wunderbar mit Hanfsamen arbeiten. Sie sind leicht nussig im Geschmack und ebenfalls eine Eiweißbombe."

Wichtig zu wissen: Bei Eiweiß gilt nicht‚ je mehr, desto besser. "Nimmt jemand wesentlich mehr Eiweiß zu sich, als er benötigt, hat das negative Folgen", sagt Lins. "Das belastet auf Dauer die Nieren und auch andere Organe". Wie in allen Dingen kommt es also auch beim Eiweiß auf die richtige Dosis an.