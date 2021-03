Wer viel aufs Handy schaut, riskiert einen schmerzhaften "Smartphone-Nacken". Aber auch langes Sitzen am Schreibtisch kann zu Verspannungen führen . Fitnessexpertin Sabine Schön zeigt Schritt für Schritt, mit welchen Übungen sich die Nackenmuskulatur stärken lässt.

Unsere Arme befinden sich seitlich des Oberkörpers, Schultern tief ziehen. Nun drehen Sie Ihren Kopf langsam und vorsichtig nach rechts und schauen dabei so weit über die Schulter wie es angenehm für Sie ist. Halten Sie den Kopf immer gerade.

Bei der nächsten Übung neigen Sie den Kopf so weit nach rechts, dass Sie eine Dehnung auf der anderen Seite des Nackens spüren. Der linke Arm zieht Richtung Boden, so dass Ihre Schulter wieder nach unten zieht.

Wer die Übung unterstützen will, der kann vorsichtig seine Hände auf den Hinterkopf legen und bei Bedarf leichten (!) Druck ausüben. Halten Sie diese Position etwa 10 Sekunden. Danach heben Sie den Kopf langsam und bringen ihn so zurück in die Ausgangsposition.