Nägel schneiden bei Kleinkindern: Wie macht man es richtig?

Während des halbstündigen Kurses erfahren die Eltern als erstes etwas über die passenden Werkzeuge. Was eignet sich besser, der Knipser, die Feile oder die Schere? Ein pauschales Urteil fällt Claudia Scholz schwer: "Das ist sehr individuell. So einen Nagelknipser würde ich grundsätzlich immer ablehnen, weil man den schon vollkommen falsch ansetzen kann. Aber zwischen feilen und schneiden muss man sich individuell entscheiden. Das liegt auch ein bisschen am Kind".



Die Expertin ist der Meinung, das bei Kindern, die von Haus aus sehr zappelig sind, vielleicht besser die Nagelfeile zum Einsatz kommen sollte, schon wegen der Verletzungsgefahr. Auch wenn man sehr dünne Nägel hat, ist es besser, die Feile zu nehmen. Bei kräftigeren Nägeln eignet sich die Babyschere mit ihren abgerundeten Enden sehr gut.