Das "Thüringer Schiefergebirge" ist seit Jahrhunderten für die Herstellung von Naturheilmitteln bekannt. In der Region nennt man alle Tinkturen, Öle und Salben aus Heilkräutern auch "Olitäten". Das Wort ist vom lateinischen Wort "Oleum" abgeleitet und bezieht sich auf die in den Kräutern enthaltenen ätherischen Öle.



Sogenannte Buckelapotheker haben ab dem 17. Jahrhundert ihre selbst hergestellten Tinkturen, Salben und Öle mit einem voll beladen bis zu 60 Kilogramm schwerem Holzgestell, auch "Reff" genannt", von Haus zu Haus transportiert. Die wildwachsenden Heilkräuter im Thüringer Schiefergebirge bildeten die Grundlage für die Arzneien der Buckelapotheker. Manche gibt es sogar heute noch. "Hingfong-Tropfen zur Beruhigung oder Dreierlei-Tropfen gegen Magenbeschwerden werden heute immer noch hergestellt", erzählt Mirko Landrock, der ab und zu in die alte Arbeitskleidung schlüpft.



Die Faszination für das Sammeln, Verarbeiten und Vertreiben der selbst hergestellten Arzneien kann man in der ganzen Region spüren. Es gibt zahlreiche gut ausgeschilderte Kräuterwanderwege, Lehrpfade und Museen. In Oberweißbach fährt die Bergbahn sogar mit einem speziellen Olitätenwagen, samt Portrait vom Buckelapotheker und duftendem Kräuterkasten.