Das kann auch bei Knochen der Fall sein, dann handelt es sich um eine sogenannte Osteonekrose. In der Folge kann es zu starken Schädigungen von Knochen und Gelenken kommen.

Man unterscheidet Nekrosen je nach möglichem Auslöser in Nekrosen nach einer Verletzung, nach einer Infektion oder auch ohne Infektion. Die Erkrankung wird in verschiedene Schweregrade eingeteilt.

Im Anfangsstadium sind auf dem Röntgenbild meist noch keine Schäden zu sehen, was die Diagnose schwierig macht. "Wir sehen diese Frühstadien aber gut im MRT, weshalb wir diese Diagnose heute auch viel früher stellen können, als noch vor einigen Jahren", sagt Prof. Andreas Roth, Experte für Gelenkersatz am Uniklinikum Leipzig. Unbehandelt führt die Nekrose innerhalb von zwei Jahren zur kompletten Zerstörung von Knochen und Gelenken. Deshalb ist eine frühzeitige Entdeckung und Behandlung so wichtig.