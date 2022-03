Treten erst einmal Symptome auf, ist es häufig zu spät für eine vollständige Heilung, weil Schäden am feinen Filtergewebe der Niere sich nicht wieder komplett regenerieren. "Die Niere macht eher unspezifische Symptome wie Kurzatmigkeit, Übelkeit, Müdigkeit, der Patient fühlt sich schlapp. Es kann auch zu Flüssigkeitsansammlungen in den Beinen kommen", so Professor Fornara. Die Niere macht also anfangs – wenn überhaupt – nur Symptome, bei denen man eher an andere Krankheiten denkt.