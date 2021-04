Die Digitale Couch - Apps für die Psychotherapie

Die Apps richten sich dabei in klassischer Weise an Menschen, die präventiv arbeiten wollen. Themen sind unter anderem Stress, Belastung durch die Corona-Situation, Schlafprobleme und chronische Schmerzen .

Je nachdem wie schwerwiegend die psychische Erkrankung ist, sind unterschiedliche Apps empfehlenswert. Die Web-Anwendung Moodgym ist zum Beispiel rezept- und kostenfrei nutzbar, soll aber auch nur niederschwellig Hilfe bieten. Sie wendet sich an Menschen, die nicht an einer klinisch manifesten Depression erkrankt sind. Es geht eher um leichtere, subklinische Beschwerden. Das Hauptaugenmerk ist also die Prävention. Dementsprechend ist die App auch nicht im DiGA-Verzeichnis des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte aufgenommen. Der Vorteil an der App: Sie ist anonym nutzbar.