Tipps von der Ärztin Was man vor und nach der OP selbst tun kann

Orthopädische Operationen, wie zum Beispiel der Gelenkersatz an Hüfte oder Knie, kommen häufig vor. Doch nicht immer ist nach der OP sofort wieder alles in Ordnung. Die Beweglichkeit ist noch nicht wieder vollständig da und auch die Schmerzen halten weiter an. Einen häufigen Grund dafür sehen Orthopäden und Physiotherapeuten in mangelnder Muskulatur.