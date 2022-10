"Mit Romosozumab steht für die Patientinnen eine exzellente knochenaufbauende Behandlung zur Verfügung. Diese gehört aber in die Hand des Spezialisten. Wichtig ist, dass auf die Knochenaufbau-Therapie anschließend eine antiresorptive Therapie folgt, die den Zugewinn an Knochen absichert", so Prof. Dr. Lorenz Hofbauer. So eine "antiresorptive Therapie" beinhalte eine weiterführende Behandlung mit Medikamenten, die zu einer "Verdichtung" der Knochen führt.