Dass die Palliativ-Fachkräfte aufgrund ihres anderen Blickwinkels ein neues Spektrum an therapeutischen Optionen aufmachen, überrascht oft auch Patientinnen und Patienten. Palliativmedizinerin Prof. Claudia Bausewein bringt es auf den Punkt: "Die Patienten sagen dann immer, ja, ich denke, die Medizin kann jetzt nichts mehr für mich machen? Wenn wir dann kommen und sagen, aber wir kümmern uns um ihre Beschwerden. Wir lindern ihre Atemnot, wir unterstützen sie bei der Auseinandersetzung mit der Situation. Wir kümmern uns um die Angehörigen, und wir schauen, dass ihre Wünsche am Lebensende erfüllt werden. Dann geht für die plötzlich ein Blumenstrauß an Möglichkeiten auf."

Wenn das Leben zuende geht, ist der beste Trost für Patienten, zu wissen, dass jemand da ist, der ihnen in dieser Situtaion beisteht. Bildrechte: Colourbox.de

Für Alexandra Scherg, Ärztin am Krankenhaus Wesel, ist es wichtig, ein Sterben in Würde zu begleiten: "Wenn jemand sagt, ich möchte nicht mehr leben, dann ist das oft ein `Ich möchte so nicht mehr leben. Und kein: Ich möchte generell nicht mehr leben.` Ich glaube, wenn man diese Schritte vorher mit ihm gemeinsam gegangen ist, dann wird dieser Weg ganz häufig gar nicht mehr in den Suizid führen."

