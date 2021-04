"Zitterkrankheit", "Schüttellähmung" – für Parkinson gibt es viele Bezeichnungen. Meist trifft die Hirnerkrankung Menschen zwischen 55 und 80 Jahre. Jüngere erkranken nur selten daran . Fest steht: Wer Parkinson hat, dem mangelt es an Dopamin.

Dopamin Es ist als "Glückshormon" bekannt. Der Botenstoff ist an das Belohnungssystem im Hirn gekoppelt. Er leitet Informationen zwischen Nervenzellen weiter.

Häufig verändert sich die Schrift von Parkinsonpatienten. Bildrechte: imago/Westend61

Eine Teilursache, darüber ist man sich in der Wissenschaft inzwischen einig, soll in den sogenannten Parkinsongenen, wie dem GBA-Gen liegen. So haben etwa fünf bis zehn Prozent der Parkinsonpatienten erbliche Genveränderungen (Mutationen).



Bei 90 Prozent der Patienten scheinen verschiedene Faktoren zusammenzuspielen. Das können unter anderem Umweltfaktoren wie Pestizide sein.