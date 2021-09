Neurodegenerative Erkrankung Parkinson: Tägliche Übungen erhalten Beweglichkeit

Parkinson-Patienten wissen, was es heißt, wenn der Alltag nach und nach beschwerlicher wird. Schnürsenkel binden, Kartoffeln schälen, ins Auto einsteigen… Julia Sternheimer-Völcker ist Ergotherapeutin und hat ein Buch geschrieben, das Hilfe für das tägliche Trainieren bestimmter Bewegungsabläufe bietet. Moderator Matthias Haase spricht am Dienstag, 06.09.2021, mit der Autorin, darüber, warum tägliche Übungseinheiten lohnenswert sind. 11 Uhr in der Servicestunde bei MDR THÜRINGEN - das Radio.