Unterstützung im Krankheitsfall Wie man nach einem Krankenhausaufenthalt eine Haushaltshilfe beantragt

Oft sind Patienten nach der Entlassung aus dem Krankrankenhaus nicht in der Lage, sich und ihren Haushalt selbst zu versorgen oder die Kinder zu betreuen. In solchen Fällen können gesetzlich Krankenversicherte eine Hilfe im Haushalt beantragen. Was es dabei zu beachten gilt, erklärt eine Verbraucherberaterin.