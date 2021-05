Diese Einschätzung bestätigt auch eine aktuelle Studie mit 500 Patienten an 20 deutschen Krebs-Behandlungszentren. Zum ersten Mal wurden unter Leitung des Universitären Krebszentrums am Uniklinikum Leipzig unheilbar erkrankte Krebspatienten nach ihrem palliativmedizinischen Behandlungsbedarf befragt. Studienleiter Professor Florian Lordick resümiert: „Es besteht eine dringende Notwendigkeit für einen frühen Zugang zu unterstützender palliativmedizinischer Versorgung der Betroffenen, einschließlich psycho-sozialer Hilfe.“

Die Therapien werden den Wünschen des Patienten angepasst. „Wir bemühen uns, den Patienten den Tagesablauf in keiner Weise vorzugeben. Wer eine unruhige Nacht hatte, darf morgens ausschlafen. Dort wird nicht wegen des Frühstücks gestört, sondern es wird gefrühstückt, wenn der Patient Appetit und Lust darauf hat“, gibt Dr. Schlegel-Höfner einen Einblick in den Stationsalltag.

Eins der häufigsten Probleme in der letzten Lebensphase sind neben Schmerzen vor allem Ernährungs- und Verdauungsprobleme. Angehörige wollen meist unbedingt, dass Patienten essen, die aber gar keinen Appetit haben. "Es ist normal, dass im Laufe des Lebens der Appetit abnimmt und in den letzten Wochen und Tagen kaum Nahrung aufgenommen wird. Das ist unsere Arbeit, dass den Angehörigen zu erklären, und Verständnis für die Situation zu erzeugen", so Dr. Schlegel-Höfner. Sinnvoll sei es dann, den Patienten nach seinen Wünschen zu fragen, ihm das zuzubereiten, was er früher mal gern gegessen hat.