Kleines Pflege-1x1 für Kontaktlinsen

Wie gut Kontaktlinsen vertragen werden, hängt manchmal auch von der Jahreszeit ab und bedarf vielleicht einer Justierung, so die Leipziger Optikerin. Sie rät: "Wenn man die Linse stark im Auge spürt oder das Auge trocken wird, sollte man prüfen lassen, ob das Material noch zum Auge passt oder ob sich da etwas verändert hat. Fängt das Auge stark an zu krabbeln, hat man vielleicht eine Pollenallergie. Im Linsenmaterial lagern sich die Pollen an. Man kann die Allergie damit auch verschlimmern. Dann lieber Tageslinsen tragen, die man wegschmeißt und die jeden Tag frisch sind und man dann keine Pollen drin hat."