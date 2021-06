Doch wie sinnvoll in die Therapie zu Hause? "Im Prinzip ist es eine gute Sache, wenn man es richtig macht. Man sollte das nur in Absprache mit dem Arzt oder Physiotherapeuten anwenden und sich auch ausführlich erklären und zeigen lassen", sagt der Leipziger Physiotherapeut Mathias Hempel. Und Vorsicht: Nicht jedes Gerät ist für jeden Patienten geeignet. In einigen Fällen kann es Beschwerden sogar verschlimmern oder zu ungewollten Komplikationen führen.