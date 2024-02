Post-Covid

Wir haben im Februar 2020 die ersten Patienten in Thüringen betreut. Die Patienten waren in der stationären Betreuung, sind entlassen worden und nach Entlassung, das ist dann so Mai 2020 gewesen, haben die Patienten mich kontaktiert und haben gesagt: Es ist nicht so wie vorher, ich bin nicht gesund. Das ist eine ganz neue Situation gewesen.