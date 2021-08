Steigende Fallzahlen "Post Covid": die Krankheit nach Corona

Hauptinhalt

Wer an Covid-19 erkrankt, kann noch Monate später an Symptomen leiden. Mediziner sprechen dann von "Long Covid" oder "Post Covid". Mittlerweile gibt es spezielle Post Covid-Ambulanzen für solche Fälle auch in Mitteldeutschland. Mediziner Dr. Thomas Dietz erklärt, was es mit "Post Covid" auf sich hat.