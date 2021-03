Anke Kapels von Stiftung Warentest: Also neben Viagra und den ganzen Nachahmerprodukten gibt es auch verschiedene natürliche Medikamente, die viel im Internet angeboten werden. Da sind Wirkstoffe enthalten wie Yohomberinde, Ginseng, Moschus oder sogar Tigerhoden. Wirksame Medikamente gibt es aber tatsächlich nur auf Rezept.

Die rezeptpflichtigen Medikamente wirken auf alle Fälle. Die haben aber Nebenwirkungen und darüber muss man mit dem Arzt sprechen. Die PDE-Hemmer verstärken die Blutzufuhr und erhöhen auch den Blutdruck. Männer, die unter sehr hohem Blutdruck leiden oder andere Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben, dürfen solche Mittel nicht ohne vorherige Absprache mit dem Arzt nehmen. Es kann im schlimmsten Fall zu einem Herzinfarkt kommen. Und es gibt auch Medikamente, die sich nicht mit diesen Potenzmitteln vertragen. Also da muss man wirklich immer mit dem Arzt sprechen. Der weiß, was es für Vorerkrankungen gibt und welche Medikamente der Patient einnimmt. Das zu wissen ist bei diesen Mitteln sehr wichtig.

Vorsicht vor Fälschungen von Viagra. Sie enthalten zum Teil Wirkstoffe, die nicht ausreichend getestet sind. Bildrechte: IMAGO

Es sind viele Fälschungen von Viagra im Umlauf, die von dubiosen Händlern angeboten werden. Da muss man vorsichtig sein, weil sie entweder gar keinen Wirkstoff enthalten oder nicht in der richtigen Menge oder sie enthalten auch noch Wirkstoffe, die noch gar nicht an Menschen getestet worden sind. Das gilt auch für sogenannte Nahrungsergänzungsmittel. Darin sind andere rezeptfreie Mittel, die zum Beispiel Ginseng enthalten oder auch Yohimbe. Aber die Medikamente können eben auch noch andere Stoffe enthalten, von denen man gar nicht weiß, welche Nebenwirkungen die haben. Oder sie können tatsächlich auch eins von diesen PDE-Hemmern enthalten und man weiß das nicht. Wenn dann jemand an sehr hohem Blutdruck leidet, kann es wirklich gefährlich werden.