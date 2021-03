Sie werden oft belächelt oder sogar angefeindet. Sie gelten als "einfach zu dick" und sportfaul: Frauen mit Lipödem. Nicht selten liegt hinter Betroffenen ein jahrelanger Leidensweg, bis die Krankheit als solche erkannt wird.

Ursache bisher unbekannt

Was genau zur Entstehung eines Lipödems führt, ist noch nicht geklärt. Klar ist: Betroffen sind fast ausschließlich Frauen. Bei ihnen kommt es an den Beinen, seltener an den Armen, zu Fettanlagerungen, weil vermehrt Unterhaut-Fettgewebe gebildet wird. Das geschieht immer symmetrisch, also auf beiden Seiten. Auslöser sind oft hormonelle Umstellungen – deswegen beginnt die auffällige körperliche Veränderung häufig in der Pubertät oder nach einer Schwangerschaft.

Bei einem Lipödem sammelt sich Lymphflüssigkeit zwischen den Fettzellen an. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Fettanlagerungen, mehr Flüssigkeit, Schmerzen

Im weiteren Verlauf der Krankheit verändern sich auch die Blutgefäße in den Fettanlagerungen. Flüssigkeit sammelt sich im Gewebe. Die Beine schwellen an, werden schwer. Die Haut über den Fettanlagerungen wird besonders druckempfindlich, die Betroffenen neigen zu blauen Flecken. Schmerzen treten auf. Langfristig kann ein Lipödem auch zu einem veränderten Gangbild führen, was Folgen für die Gesundheit der Gelenke hat. Je nach Ausprägung werden verschiedene Stadien der Erkrankung unterschieden, das Stadium 3 gilt als höchste Stufe.

Die schwierige Diagnose

Für Außenstehende, auch für Ärzte, sind diese Entwicklungen nicht auf einen Blick zu erkennen. Die meisten Symptome sind "nicht objektivierbar", lassen sich also kaum durch Messungen bestätigen. Laboruntersuchungen oder bildgebende Verfahren stehen dazu nicht zur Verfügung. Immer stellt sich die Frage – wie lässt sich die Erkrankung unterscheiden von den Anzeichen eines gewöhnlichen Übergewichts? Nicht bei allen Betroffenen ist der Unterschied zwischen einem schlanken Oberkörper und auffälligen Fettvermehrungen an den Beinen markant ausgeprägt.

Lipödem wird oft mit Adipositas gleichgesetzt. Doch das ist falsch. Bildrechte: imago/Ralph Peters

Ödem-Sprechstunde am Universitätsklinikum Leipzig

Die Gefäßmedizinerin Dr. Katja Mühlberg betreut am Universitätsklinikum Leipzig eine spezielle Ödem-Sprechstunde, in die auch Patientinnen mit dem Verdacht auf ein Lipödem kommen. Sie sagt: "Selten kann ich in der Erstvorstellung sagen: Sie haben ein Lipödem oder nicht.“ In der Regel begleitet das Team der Ödem-Sprechstunde die Frauen über längere Zeit, um den Verlauf der Erkrankung beobachten zu können.