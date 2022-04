Die Abschaffung von 2G, 3G und Maskenpflicht war mehr ein politischer Betriebsunfall als ein kluger Ausstiegsplan. Corona hat seinen Schrecken ein stückweit verloren, sodass sich parteipolitische Spielchen auch nicht mehr ganz so verwerflich anfühlen. Dass Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) als Mahner vom Dienst eine dreistellige Zahl an täglichen Corona-Toten als nicht hinnehmbar bezeichnet, ist längst auch nur noch eine von vielen Wortmeldungen, die bis zu Klageandrohungen gingen, für den Fall der Verlängerung der Schutzmaßnahmen.

Patientenschützer wie der Vorsitzende der Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, halten die Lockerungen für unverantwortlich. Die Chefin der Ärztegewerkschaft Marburger Bund, Susanne Johna, hätte die Maskenpflicht in Innenräumen gern beibehalten. Und was machen wir? Wir tragen die Masken weiter freiwillig. Die Beobachtungen des ersten "maskenfreien" Verkaufstages deckten sich mit den Ergebnissen des ARD-Deutschlandtrends und einer "Bild am Sonntag"-Umfrage, beide repräsentativ für die Gesamtbevölkerung.