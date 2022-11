Warum sollen wir uns nicht räuspern?

Räuspern ist das Zusammenklatschen der Stimmbänder bzw. deren Stellknorpel. Wenn jemand sich ständig räuspern muss, um die Stimme frei zu bekommen, dann fehlt in den meisten Fällen schlicht Feuchtigkeit. Trockene Raumluft im Winter gepaart mit zu wenig Trinken ist die häufigste Ursache.

Dass das Trinken "vergessen" wird, hat etwas mit den Durstantriebsdrüsen in den Zirbeldrüsen zu tun, die schon ab 30 beginnen, abzusterben. Der Durstantrieb fehlt. Andere Alterungsprozesse, zum Beispiel in den Nieren, sorgen ab 50 dafür, dass der Körper austrocknet. Die Folge in der Summe: Es geht mehr raus und kommt auch noch weniger rein.

Im Sommer fällt das durch die höhere Luftfeuchtigkeit oft nicht auf, im Winter schon eher. Dann wird nicht nur die Haut an den Händen trockener, sondern auch die Schleimhaut des Stimmapparats. Also Wasser trinken und auch dafür sorgen, dass die Luftfeuchtigkeit in Innenräumen nicht zu gering ist im Winter. Heizungsluft ist trocken und trocknet entsprechend die Stimmbänder aus. Bildrechte: IMAGO / MiS

Warum sind wir jetzt mehr erkältet?

Wie wirksam in der Summe die Corona-Hygiene-Maßnahmen waren, dass konnten wir in den vergangenen beiden Wintern durchaus an den gesunkenen Erkältungszahlen und Grippefällen sehen. Allerdings hat unser Immunsystem ein wenig vergessen, wie die Erkältungserreger so ticken.

Das ist aber reparabel und sollte nicht zu der irrigen Schlussfolgerung führen, beim nächsten Mal setzen wir uns lieber ungeschützt der unbekannten schweren Erkrankung aus, um im Folgejahr keinen Schnupfen zu bekommen.

Kinder müssen ihr Immunsystem erst trainieren

Dass es gerade bei den Jüngsten so geballt auftritt, liegt nach Einschätzung von Dr. Bernhard Junge-Hülsing daran, dass sich die Kinder jetzt alles gleichzeitig aufhocken. In der Zeit zwischen zwei und fünf Jahren hat das Immunsystem gewöhnlich den Erstkontakt und lernt die verschiedenen Erreger nach und nach kennen und ist dann auch vorbereitet. Jetzt kommt mitunter alles auf einmal. Kinder kommen nach zwei Corona-Jahren jetzt erst mit Viren und Bakterien in Kontakt. Bildrechte: imago/MITO

Normalerweise lernt das Immunsystem nach und nach, Streptokokken, dann Staphylokokken, dann Rhinoviren. Und jetzt bekommen es die Kinder auf einen Schlag. Dr. Bernhard Junge-Hülsing, HNO-Arzt, Berufsverband der HNO-Ärzte

Die Kinder sind kränker, die Eltern werden es auch. Und bei deren Immunsystem ist in den vergangenen Jahren auch der Sportunterricht ausgefallen, das Training, das als Austausch von Keimen organisiert ist. Auf der anderen Seite hört man jetzt auch sehr ins sich hinein. Was früher als Erkältung durchgewunken wurde, ist heute ein Corona-Verdacht.

Aber wir haben trainierte Immunsysteme, wir können das auch wieder erlernen, es ist nicht weg. Dr. Bernhard Junge-Hülsing, HNO-Arzt, Berufsverband der HNO-Ärzte

Die volle Wucht von Corona

Als sogenannter Versorgungsarzt für den Landkreis Starnberg war Dr. Junge-Hülsing für die Beschaffung von Masken oder Tests verantwortlich und auch selbst in den Altenheimen unterwegs und hat Abstriche genommen. Auf diese Art hat er die volle Wucht von Corona kennengelernt. Eine Corona-Impfung schützt besonders Ältere vor schweren Verläufen und Tod. Bildrechte: IMAGO / Laci Perenyi

Am Abend war er noch in einer Einrichtung und hat 18 Abstriche gemacht bei den Bewohnern, 16 Bewohner waren am nächsten Tag tot. Deshalb will er auch niemanden verurteilen, der bei den Maßnahmen aus heutiger Sicht vielleicht etwas zu vorsichtig war. Dank der Impfungen und der Medikamente, die uns jetzt zur Verfügung stehen, rät er aber auch zu etwas mehr Gelassenheit.

Das Problem mit den Hustenbonbons gegen einen trockenen Hals

Die Dosis macht das Gift, das ist bekannt. Dass Hustenbonbons oft einen kleinen Chemiebaukasten in sich tragen, kann man auf der Packung nachlesen. Aber selbst wenn nicht, ist der Dauergebrauch keine Wohltat für den Hals. Dr. Junge-Hülsing warnt davor, es zu übertreiben und rät erneut, dem trockenen Hals auch mit ausreichend Wasser zu begegnen.

Wer zwanzig Bonbons am Tag lutscht, der gibt dem Magen das Signal: Jetzt kommt gleich etwas und der beginnt mit der Säureproduktion. Es kommt aber nicht wirklich was. Wenn man dann häufig hustet, ist nicht nur der mechanische Reiz ein Problem für die Stimme, sondern es wird immer auch etwas Magensäure hochgehustet. Halsbonbons nur bei aktuen Schmerzen lutschen. Bildrechte: IMAGO

Damit wird der ohnehin schon geschädigte Hals einschließlich des Stimmapparates zusätzlich gereizt. Denn die Schleimhäute dort sind anders als die Magenschleimhäute nicht geschützt vor der aggressiven Säure. So erreicht man mit zu vielen Hustenbonbons genau das Gegenteil.