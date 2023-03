Was sozusagen "zufällig" in ein Produkt gelangt, ist hingegen keine Zutat. Daraus folgt: Wenn auf einer Verpackung kein Hinweis steht, dass z. B. "Spuren von Nüssen" enthalten sein können, darf man daraus nicht etwa schließen, dass auch tatsächlich keine Spuren enthalten sind. Die Angabe von Spuren ist zwar in der Schweiz verpflichtend, aber in der EU eben nur freiwillig.