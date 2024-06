Wer es aber schafft, regelmäßig Haferflocken oder Quark in den Tagesablauf einzubauen, der kann es auch ohne Pülverchen schaffen. Ansonsten ist es wie mit allen Stoffen: Die Dosis macht das Gift. Und wer mit Eiweißergänzungsmitteln nachhelfen will, der sollte vorher zumindest abklären lassen, ob die Nieren einwandfrei arbeiten, so die Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin.