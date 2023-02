Zunächst muss deutlich gemacht werden, dass unser sichtbares "weißes" Licht immer eine Summe verschiedener Lichtspektren (Farben) ist. Also: Im weißen Licht sind alle Farben vertreten, auch das blaue Licht. Wenn wir diese 0,3 Prozent ansetzen, die das Augenlid also durchlässt, dann ist es schon ein Unterschied, ob es 0,3 Prozent von den 5.000 Lux eines trüben Winterhimmels sind, die 100.000 Lux eines Sonnentages oder magere 500 Lux eines Bildschirmes (in 50 cm Entfernung). Abgesehen davon, dass Sonnenbaden ärztlicherseits nicht empfohlen wird, da kommt eben auch bei geschlossenen Augen noch einiges durch. Bedeutet: Die Dosis macht das Gift. Und Bildschirme sind nicht so "giftig", wie einige Zeit angenommen und publiziert wurde.

Das blaue Licht von Bildschirmen ist in einer Weise in der Nähe der Dosis, die Augenschäden auslöst. Ausnahmen wären: Wenn jemand direkt in Laser schaut oder die blauen Lampen beim Zahnarzt.

Es gab vor einigen Jahren (z.B. 2016 und 2018) verschiedene Studien, in denen sich Wissenschaftler mit den Auswirkungen des blauen Lichts auf unsere Augen beschäftigt haben. Auch in Tierversuchen wurde festgestellt: Schadlos geht blaues Licht nicht an unserer Netzhaut vorüber, irreparable Schäden bis zur Erblindung sind möglich. Und die allgemeine Verunsicherung spiegelte sich natürlich auch in der Berichterstattung wider. Mittlerweile ist die Wissenschaft aber deutlich weiter, was aber offenbar nicht bei allen angekommen ist oder sogar absichtlich ignoriert wird. Nun sind eingeschaltete Blaulichtfilter bei Bildschirmen nicht schlimm, aber beim Thema Blaufilter in Brillengläsern reagiert Prof. Michael Bach fast schon etwas ungehalten. Obwohl die Wissenschaft also nun mit sorgfältiger Arbeit nachgewiesen hat, dass das Bildschirmlicht keinen Schaden anrichtet, werden die teuren Brillengläser den Leuten als Schutz nach wie vor angedreht.