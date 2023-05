Warum wissen wir alle so wenig über die Sozialwahlen?

Vielleicht liegt das zunächst daran, dass die Sozialwahlen schon etwas in die Jahre gekommen sind. Mehr als 70 Jahre, um genau zu sein. Und wie so vieles andere Alltägliche (Kochen, Nähen, Putzen, Medienkompetenz, Steuererklärung) fänden die Sozialsysteme in den Lehrplänen der Schulen nur wenig Beachtung, sagt Rüdiger Herrmann, Vorsitzender der Vertreterversammlung DRV Bund. Er hatte in der Schule im Gemeinschaftskundeunterricht noch etwas über die Sozialversicherungen gelernt hat.

Heute verlassen Millionen Menschen die Schule, die in mit der Sozialversicherung und deren Prinzip nicht in Berührung gekommen sind, weil es nicht mehr im Lehrplan steht. Rüdiger Herrmann, Vorsitzender der Vertreterversammlung DRV Bund

Krankenkassenmitglieder können sich anschließen

Auf der anderen Seite machen wir es uns aber zu einfach, wenn wir in einem System, das von den Mitgliedern selbst verwaltet wird, Forderungen "an die da oben" formulieren. Zum Beispiel: "Die" mögen doch mal bitteschön für Transparenz sorgen und dafür, dass wir besser informiert werden. Das wäre ungefähr so, als würden die Mitglieder eines Dorfvereins nach der eigenen Vereinsfeier den Bürgermeister auffordern, dafür zu sorgen, dass der Partyraum gereinigt wird.

Manchmal muss man auch selbst zu Besen greifen, wenn man durchgefegt haben möchte. Es steht nämlich jedem Krankenkassenmitglied frei, es den anderen Ehrenamtlichen gleich zu tun, sich einem Gremium anzuschließen bzw. eines zu gründen und sich zur Wahl aufstellen zu lassen. Zum Beispiel mit dem Wahlprogramm, das Wahlsystem zu reformieren.

Wie vermeiden wir den Eindruck, wir wählen die "Kandidaten der Nationalen Front"?

Die Lösung des Problems: Man müsste tatsächlich die Wahl haben, was eine Auswahl voraussetzt und die Chance, auf einfache Weise Unterschiede zu erkennen. Statt Vereinigungsnamen in Bandwurmform, wären schnell sichtbare Spitzenkandidaten hilfreich, die greifbar sind, die für etwas stehen. Der Politikwissenschaftler Prof. Wolfgang Schroeder fordert, mehr Öffentlichkeit herzustellen - über das Plakate Aufhängen hinaus.

Da reicht es nicht, mehr Plakate aufzuhängen, sondern man muss auch mehr Themen in die Diskussion bringen. Prof. Wolfgang Schroeder, Zentrum für Zivilgesellschaftsforschung in Berlin

Nun macht die Internetseite zur Sozialwahl einen recht modernen Eindruck. Um aber zu den Listen, deren Programmen und Kandidaten zu gelangen, sind nicht nur mehrere Klicks notwendig, sondern mitunter auch noch der Download mehrerer PDF, die man sich dann ausdrucken und zum Finden der berühmten sieben Unterschiede nebeneinander legen soll? Das ist schon etwas aus der Zeit gefallen.

Bei der Rentenversicherung zum Beispiel gibt es Verlinkungen zu 13(!) Gruppierungen, die sich in Videos vorstellen, freundlich in die Fotokamera lächeln und den Mensch in den Mittelpunkt rücken wollen. Das ist aller Ehren wert, aber das machen die anderen ganz sicher auch. Wer sich vertiefend mit dem Thema befasst, wird feststellen, es gibt sogar eine Fünf-Prozent-Hürde für die Vereinigungen, also am Ende kommen definitiv nicht alle durch.

Aber wie vermeiden wir das Zufallskreuz? Vielleicht durch so etwas wie einen Wahl-O-Mat? Prof. Wolfgang Schroeder findet die Idee großartig und Birgit Vater hätten sie am liebsten schon umgesetzt. Aber mit der Digitalisierung ist das so eine Sache. Die Barmer-Vertreter haben sich die nun erstmals mögliche Online-Wahl von dem System in Estland abgeguckt. Das sagt so einiges über den Stand deutscher Digitalisierung. Hoffnung auf eine Art Wahl-O-Mat gibt es frühestens in sechs Jahren bei der nächsten Wahl.