Auch wenn es eine Selbstverständlichkeit ist: Weder eine Radiosendung noch ein Onlineartikel kann einen Arztbesuch ersetzen. Wir können nur allgemein aufklären, Experten befragen und von deren Fachwissen profitieren. Unser Gesprächspartner ist Prof. Dr. Michael Böhm. Er ist der Direktor der Klinik für Kardiologie am Uni-Klinikum des Saarlandes und Pressesprecher der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie- Herz- und Kreislaufforschung, die mit 8700 Mitgliedern die größte kardiologische Gesellschaft in Europa ist. Das zeigt auch, die Fachärzte - in diesem Fall die Herzspezialisten - praktizieren nicht für sich alleine, sie stehen im intensiven Austausch, bzw. können sich individuell über den neuesten Stand des Wissens auch bei Corona informieren. Nun ist das Virus immer noch neu und deshalb kann man vieles auch "noch nicht in Lehrbüchern nachschlagen", sagt Prof. Böhm. Trotzdem ist das Virus eben ein Virus und Viren gehen eben auch ans Herz. Hier habe das Coronavirus keine besondere Stellung, weshalb man sich nur bei Wohlbefinden wieder belasten sollte. Nun ist die Belastung eines Leistungssportlers nicht vergleichbar mit der eines normalen Joggers oder eines Hobby-Fußballers, auch wenn dieser ernsthaft die Kreisliga bespielt.