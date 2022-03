Das könnte auch erklären, warum jetzt so unglaublich viele Menschen Hilfstransporte zusammenstellen oder Ukrainern Zimmer anbieten. Wer in dankbare Augen blickt, der braucht keine neuen Schuhe, um zu schreien vor Glück. Mit eigenem Tun verschwindet auch sehr schnell dieses coronatypische Gefühl der Hilflosigkeit, also: ausgeliefert zu sein, sagt Joachim Schmidt. Man muss mitunter nur den "Hintern hochkriegen" gemäß dem philosophischen Ansatz: "Move your ass and your mind will follow".