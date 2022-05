Bei Labormedizin, Mikrobiologie, Nuklearmedizin und Röntgendiagnostik ist immer eine Überweisung erforderlich. Una Großmann, Sprecherin Stiftung Gesundheitswissen

Der Grund ist naheliegend, die jeweilige Einrichtung muss ja wissen, welches Körperteil in welcher Lage untersucht werden soll. Das steht zum Beispiel fürs MRT auf der Überweisung exakt drauf. Mit einem verknacksten Fuß kann also zwar der Hausarzt "übersprungen" werden, man geht also direkt zum Orthopäden und der der schickt einen dann aber mit Überweisungsschein gegebenenfalls zum Röntgen.

Wer zur ambulanten Behandlung zu einem Klinikarzt gehen will, der braucht in jedem Fall eine Überweisung. Es sind auch nur sogenannte "persönlich ermächtigte" Krankenhausärzte zur ambulanten Versorgung zugelassen. Einen Sonderfall stellen hier noch Unikliniken dar, auch was die Abrechnung betrifft. Das kann dem Patienten zwar egal sein, aber im günstigen Falle kann sich die Zahl der benötigten Überweisungsscheine pro Jahr deutlich verringern. Für MRT, CT und Röntgen benötigen Patienten eine Überweisung. Bildrechte: Karsten Möbius

Laut Kassenärztlicher Vereinigung Thüringen (KVT) muss unterschieden werden, ob die Überweisung in eine Hochschulambulanz oder zu einem ermächtigen Arzt erfolgt ist. Ist es eine Hochschulambulanz, gilt eine Überweisung für bis zu vier Quartale, wenn sich die Behandlung über mehrere Quartale erstreckt.